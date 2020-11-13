Протоиерей Андрей Ткачев: Муфтият снял кучу проблем: наши женщины потеряли возможность выходить замуж за мусульман
Сергей Мардан и Мария Баронова обсуждают заявление Духовного управления мусульман России о запрещении межконфессиональных браков и рекомендации Роскомнадзора переходить на российские видеосайты вместо YouTube
Протоиерей Андрей Ткачев: Муфтият снял кучу проблем: наши женщины потеряли возможность выходить замуж за мусульман
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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