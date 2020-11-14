14 Нояб. 2020 2020-11-14T14:03:48+03:00

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Молодежные стартапы. Что нужно сделать, чтобы о твоей идее заговорили, она принесла пользу людям и дала возможность заработать 00:00 00:00

Представляем новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

В эту субботу на Радио «КП» ребята обсудят молодежные стартапы. Что нужно сделать, чтобы о твоей идее заговорили. Как сделать так, чтобы она, с одной стороны, принесла пользу людям, а с другой — дала возможность заработать.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования @institutdetstva при поддержке Министерства просвещения РФ.

спикеры:

Настя Руссо, предприниматель и бизнес-блогер

Ева Смирнова, 8 лет, актриса, телеведущая, блогер, фотомодель

Светлана Лобынцева, кандидат педагогических наук