Мишустин пообещал: чиновников в России ждет массовое сокращение
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, чем обернется очередная попытка сокращения госслужащих, должны ли работодатели следить за соцсетями сотрудников и засядет ли Трамп за мемуары
Мишустин пообещал: чиновников в России ждет массовое сокращение
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