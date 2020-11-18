2020-11-18T14:02:46+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.pro Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости

Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины

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Главные темы:

- Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины

- Знаки «Парковка запрещена» появились во дворах. Это вообще законно?

- Электросамокатчикам готовят штрафы. Но наказывать их будет некому - МВД ссылается на нехватку сил

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.pro

- Skoda Rapid: машина для обывателя

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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