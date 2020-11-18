Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.pro Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости
Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины
Главные темы:
- Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины
- Знаки «Парковка запрещена» появились во дворах. Это вообще законно?
- Электросамокатчикам готовят штрафы. Но наказывать их будет некому - МВД ссылается на нехватку сил
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.pro
- Skoda Rapid: машина для обывателя
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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