18 Нояб. 2020 2020-11-18T14:02:46+03:00

Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины 00:00 00:00

Главные темы:

- Невероятно: в России появился первый регион, где не эвакуируют неправильно припаркованные машины

- Знаки «Парковка запрещена» появились во дворах. Это вообще законно?

- Электросамокатчикам готовят штрафы. Но наказывать их будет некому - МВД ссылается на нехватку сил

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.pro

- Skoda Rapid: машина для обывателя

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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