18 Нояб. 2020 2020-11-18T16:20:42+03:00

В США детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса, а российские туристы попросили забрать их с Кубы 00:00 00:00

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