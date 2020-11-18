В США детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса, а российские туристы попросили забрать их с Кубы
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, стоит ли сейчас ехать отдыхать на Кубу, где можно отметить новый год вне дома и какие новые слова появились в русском языке из-за пандемии
В США детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса, а российские туристы попросили забрать их с Кубы
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