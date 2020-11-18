Не те ощущения. Студенты хотят подать иск к МГУ, чтобы вернуть часть денег за обучение из-за перевода на удаленку
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, можно ли получить нормальное образование дистанционно, почему Лукашенко снова начал делать резкие заявления и может ли Михаил Ефремов быть помилован президентом
Не те ощущения. Студенты хотят подать иск к МГУ, чтобы вернуть часть денег за обучение из-за перевода на удаленку
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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