18 Нояб. 2020 2020-11-18T22:14:37+03:00

Не те ощущения. Студенты хотят подать иск к МГУ, чтобы вернуть часть денег за обучение из-за перевода на удаленку 00:00 00:00

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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