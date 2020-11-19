2020-11-19T21:29:42+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Закончилась ли 35 лет назад Холодная война

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему борьба сверхдержав закончилась развалом Союза, почему Россия финансирует вечно проигрывающих футболистов и как руководство ярославской колонии оправдали по делу о пытках заключенных

Закончилась ли 35 лет назад Холодная война

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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