27 Нояб. 2020 2020-11-28T00:42:00+03:00

Александр Цыпкин: Мы всё больше отвечаем за себя самостоятельно, а не государство и семья 00:00 00:00

Хроники Цыпкина. 23 ноября.

Опять порадовал родной город. Петербург регулярно отжигает. Рассказываю коротко, я думаю, что большинство уже, наверное, слышали о замечательном событии, произошедшем в городе на Неве. Там регулярно, никого не беспокоя, проходил фестиваль гей-культуры под названием «Бок о бок». Проходил он в культурном пространстве Пальма, и вроде бы все было хорошо. Но, как вы знаете, именно к этой самой культуре в Петербурге у многих есть вопросы. Не знаю, чем конкретно Северной Венеции не угодили приверженцы такой ориентации, сложно сказать. Может быть, есть опасения у власть предержащих, что как-то они испортят карму города. Тогда ко многим деятелям культуры XIX века появляются вопросы. Все это в некоторой степени смешно, в некоторой степени странно.

Ну, короче, пришли в Пальму соответствующие структуры, нашли нарушения в проведении фестиваля, которые были связаны в основном, конечно же, с соблюдением социальной дистанции, и прикрыли все это хозяйство. Организаторы фестиваля вечером, как честные люди, написали, что переезжают в Зум. Как вы думаете, что произошло дальше? Соответствующие товарищи, ответственные за закрытие таких фестивалей, пошли в Сеть и начали искать там новое место какое-то под названием Зум.

На свою беду, на Васильевском острове спокойно работал бар «Зум», который не имел никакого отношения к фестивалю, указанному выше. Но так регулирующие сотрудники не думали. Пришли туда и, по слухам, чуть ли не устроили такую художественную постановку, пригласив туда, я так понимаю, своих сотрудников, чтобы они зашли туда и изображали тех самых геев, а потом начали дебош, и как бы на этот дебош явились силовые структуры и закрыли к чертям бар «Зум», который так и не понял, в чем дело. То есть вы понимаете масштаб мышления.

Мне многие рассказывали про эту ситуацию, поэтому мне не кажется, что это выдумка. Но я сейчас не о том. Ведь кто-то же инициировал это все, кто-то отвлек сотрудников силовых структур от поиска реальных преступников (а их не меньше стало за последнее время), от охраны правопорядка, да просто от своих семей и направил на это бессмысленное занятие. Весь мир уже понял, что он многообразен, есть разные ориентации, разные культуры. Можно, конечно, бороться с этим идеологическими какими-то способами, показывать, так сказать, преимущества традиционной ориентации над нетрадиционной. Но зачем отвлекать людей, задача которых – оберегать нашу безопасность? У нас в стране количество умышленных убийств в разы выше, чем в тех странах (например, Германия), в которых проходят эти самые гей-парады.

Кажется, это все безответственно, хайпово, да и, в общем, унижающе выглядит и по отношению к инициаторам, и по отношению к городу, и уж точно по отношению к сотрудникам, которые (я уверен) с большим удовольствием для себя ловили бы настоящих преступников, чем тех ребят, которым и так не очень живется в нынешних условиях, а они, тем не менее, пытаются свою культуру показать, никого в нее не завлекают. Сначала было смешно, а потом стало как-то стыдно. Ну, просто стыдно за все за это. А бар «Зум» готов поддержать и прийти выпить в следующий раз в нем. Ребята, сами понимаете, сложные времена, не все умеют делать выводы из развития различных онлайн-платформ, некоторые ищут крамолу прямо в баре.

Хроники Цыпкина. 24 ноября.

Сегодня очередной раз объявили о том, что новая прививка появилась в мире (естественно, я говорю о ковиде), о том, что пфайзеровская показала определенную эффективность, у нас планируется третья. Потом стали дискутировать, как пфайзеровскую привезти к нам, чуть ли не какие-то знакомые уже ищут самолет, где может быть минут 70. Плюс оксфордская прививка, еще три китайских. Короче, нас всех собираются привить.

Что могу сказать по этому поводу? Я, переболевший ковидом в не самой тяжелой форме, но все-таки побывав в больнице, не хочу оказаться там еще раз. Почитав о реальных проблемах и побочных эффектах, я в этой мысли утвердился.

Второе. Я не хочу быть в постоянном страхе из-за любой повышающейся у меня температуры. Вообще вы заметили, что теперь, если у человека температура, ему вход закрыт везде? Это такая серьезная очень социальная сегрегация. Температура-то повышается у многих по причинам, не связанным с коронавирусом. Люди простужаются, у них есть какие-то другие заболевания, да просто есть иногда особенности организма, и может быть 37-37,2 в абсолютно нормальном режиме. Тем не менее, такой невроз есть.

Более того, я как-то не склонен драматизировать ситуацию с потенциальными побочными эффектами по сравнению с получаемым облегчением. Я очень рад, что в России целых три прививки есть. И все, что я слышал о тех, кто привился, это то, что они себя достаточно хорошо чувствуют. Понятно, что будут у людей потенциальные риски, потому что прививка достаточно новая, и, наверное, кто-то испугается, и это его право. Я сейчас о другом. У всего человечества появилась, наконец, ответственность за себя. Вот у тебя есть возможность привиться, и у тебя есть возможность не прививаться. Это будет твой выбор, не навязанный тебе, не в школе тебе засадили, потому что всем засаживали (хотя я, кстати, рад, что в советской школе учился с этой точки зрения). Это будет выбор каждого.

Вообще прогресс идет по такому направлению, которому я радуюсь. Мы всё больше и больше отвечаем за себя. То есть, условно говоря, социальные сети позволили каждому заявить о себе миру, интернет позволяет зарабатывать людям независимо от их физического состояния, от цвета кожи, местоположения. Те же самые социальные сети дают каждому возможность поделиться своими талантами. Мы всё больше и больше отвечаем за себя самостоятельно, а не государство, компания, семья. И вот прививаться или не прививаться – это будет выбор каждого. Придется посидеть в интернете, придется почитать, придется проанализировать, придется сделать выбор, придется понять, что это твой личный риск или твоя ответственность. А что будет, если ты не сделаешь прививку? Государство тебя все равно будет лечить.

Я никого не агитирую. Очень возможно, что мы еще не знаем всех рисков этой прививки. Но это будет выбор каждого. Наверное, за длительную историю человечества это первая ситуация, в которой практически все люди на земле поставлены перед одним и тем же выбором, и они должны принять решение, и на это решение будет не так уж много времени, я так полагаю. Потому что, уверен, какие-то последствия в будущем наступят и для тех, кто привился, и для тех, кто не привился, с точки зрения либо наличия ограничений, либо их отсутствия. Вот такая дилемма, друзья мои.

Хроники Цыпкина. 25 ноября.

Я помню день, когда я точно был счастлив. Не каждый человек фиксирует эту дату. 29 июня 1986 года. Я, кстати, думаю, что в этот же день были счастливы миллионы людей точно. Мне 11 лет, я сижу в Токсово на даче, и я смотрю финал чемпионата мира, проходящего в Мексике, Аргентина – Германия. Я даже сейчас не помню, как они с разницей во времени всё решили, но как-то показывали. Сначала Аргентина, за которую я болел, выигрывает 2:0, потом немцы на угловых забивают два. И вот это детское ожидание катастрофы, ты не можешь поверить, как же так. Это твой первый чемпионат мира, который ты смотришь в осознанном каком-то состоянии, за Аргентину болеешь сразу же как-то неуемно и необратимо. Не помню, какая минута, наверное, 86-87-я. Они забивают, Марадона бежит по полю, потом показывают, как он держит Кубок мира. И забываешь про его игру рукой. Да ты вообще про все забываешь, ты бегаешь по участку, кричишь, топаешь ногами. Прабабушка и прадедушка не понимают, что происходит, а ты абсолютно счастлив, ты мечтаешь, что вырастешь и тоже будешь держать Кубок мира.

Я рад, что не пошел в футбол, потому что Кубок мира я не выиграл бы. И вот сегодня вспоминаешь Марадону, который, к сожалению, в молодом для обычного человека возрасте умер. Умер от сердечного приступа, но к этому концу он шел достаточно давно. Да, в общем-то, этот поход начался, еще когда он был игроком. Банально говорить о том, что кокаин всех убивает, хотя он действительно, наверное, самый такой предательский из всех наркотиков. Мы, естественно, знаем о тяжелых наркотиках, о том, что они убивают человека достаточно быстро. А у кокаина есть такой флер какого-то тусовочно-допустимого порошка, притом что он, безусловно, приводит к тяжелым последствиям, может быть, не так быстро, но так же необратимо.

Но я не склонен считать, что Марадона умер исключительно из-за кокаина, это не совсем доказанный факт, просто он достаточно тяжело с ним жил, я бы так сказал. Но кокаин-то был не просто так. Сначала невозможность, как мне кажется, объять то свалившееся на него почитание. А потом (опять же, со стороны, обывательское мнение), когда ты был на вершине, когда ты был в состоянии абсолютного счастья, обожания толпой, когда ты занимался любимым делом и достигал в нем результатов, тебе очень сложно найти себя после этого периода твоей жизни. Найти себя, когда как у тренера у тебя, может быть, не все получается. И вообще ты не понимаешь, а что же делать дальше.

Через это проходят абсолютно все чемпионы в любом виде спорта, а уж такие великие тем более. И это колоссальное испытание, когда ты, с одной стороны, уже не можешь жить, как все, а ты, наверное, хотел бы жить, как все. С другой стороны, ты живешь старыми достижениями, и тебя любят за старые достижения, а в новую жизнь как-то не удается встроиться. И ты, наверное, подсознательно начинаешь себя, так или иначе, убивать.

Можно ли этого избежать? Наверное, можно. Но кто мы такие, чтобы судить небожителей? Я бы только хотел, чтобы мы их жалели, чтобы не завидовали их счастью, потому что за каждым таким успехом может скрываться драма. Чтобы думали о них в каком-то положительном свете, до того как они ушли. Бессмысленно таскать на руках мертвое тело, для самого мертвого тела, с той стороны небес это не видно, а если видно, тебе в этот момент не до этого. И, наверное, самим думать о том, что будет в жизни обязательно наш пик, мы поймем, что мы его прошли, а дальше надо как-то еще жить и занимать каждый день чем-то, каждый день находить смысл для своего существования. Это непросто, и не все с этим справляются. Я сегодня пересмотрю либо всю игру, либо лучшие моменты и понадеюсь, что сейчас Марадоне лучше, чем ему было в последнее время. Но все равно слишком рано. В общем, не стоило.

Хроники Цыпкина. 26 ноября.

Извините, не могу думать ни о чем, кроме того, что сериал «Беспринципные», к которому я имею прямое отношение в качестве автора рассказов, по мотивам которых его сняли, и одного из авторов сценария, получил-таки продолжение, и будет еще два сезона. Что, кстати, не так часто происходит с нашими сериалами, когда продлевают сразу на два сезона. Я, конечно, рад, но, как обычно, говорю не об этом.

Как все-таки ситуация с пандемией изменила не только обычное течение жизни с точки зрения того, что мы сидим дома, или мы боимся, когда нам измеряют температуру, и постоянно находимся в ожидании вируса, а в потреблении контента или, говоря простым русским языком, в развлечениях. Раньше самым стандартным видом досуга был поход в кино. Причем поход в кино являлся не только способом посмотреть новый фильм и получить культурное наслаждение (ну, в ряде случаев это не совсем наслаждение – как повезет). Это была такая социализация. Первое свидание – в кино, встретиться с друзьями – давайте в кино. Некуда пойти, один – идешь в кино. Кино ожидаемо накрылось, сейчас вообще 25% туда пускают.

Люди сели дома смотреть фильмы на платформах. И фильмы стали выпускать не для кино, уже в таком большом масштабе, а именно для платформ. Все скачали себе – кто Кинопоиск HD, кто Okko, кто ivi, кто moreTV. Netflix HBO, Amedia - в общем, платформ достаточно. И могут в ежедневном режиме заполнить свое время просто неограниченным количеством фильмов, которые, правда, теперь все смотрят дома. Кто-то выводит это на телеэкран, а очень многие прямо в телефоне. Вот я весь сериал по своим же рассказам посмотрел в телефоне. И как-то постепенно уходит эта традиция ходить в кино. Если эта традиция уйдет, то, конечно, непонятно, что будет с полнометражными фильмами, хотя и их сейчас платформы уже начинают покупать за достаточно серьезные деньги.

То же самое происходит с миграцией из телеэфира на эти платформы. Интернет у нас есть практически везде, телефоны, способные показывать этот контент, тоже есть у всех, это уже не является предметом роскоши. И вот так на наших глазах меняется индустрия, которая казалась абсолютно незыблемой. Еще лет 10 назад что могло быть круче блокбастера, который показывают в кино? А сегодня 15 минут серия, посмотрел, выключил, может быть, и 5 минут скоро будет, каждая серия распадается на несколько эпизодов.

Тем не менее, у людей есть возможность выбора контента под себя, найти платформу, которая нравится более всего, и уединиться. Я тут не очень понимаю, как будет с первыми свиданиями. Потому что нельзя же сразу домой звать. То есть о чем я? Дорогие кинематографисты, наша общая задача, если мы хотим удержать людей в кино, это провоцировать их на большое количество первых свиданий. Аморально звучит, это бьет по семейным скрепам, но семейные люди – не наш выбор, они дома останутся, будут на платформе смотреть. Наши люди – это те, которые ведут беспорядочный образ жизни. Потому что у них много этих самых первых свиданий, иногда 2-3 в день. Вот они и заполнят кинотеатры. Поэтому снимать нужно для них.

Я вангую убыточность семейных фильмов про все хорошее, а вот фильмы, пользующиеся популярностью у только что образовавшихся пар, вот у них большие перспективы. Задумываюсь о написании сценария специально для фильма, предназначенного к просмотру на первом свидании. Должна быть такая многообещающая, конечно, работа, чтобы не зря люди туда сходили.

Также я предлагаю кинотеатрам задуматься об упрощении, скажем так, близких и теплых отношений в рамках просмотра кино. Потому что иначе как заманить зрителя? Смотрите, можно вместо зала на 500 человек сделать зал с кабинками на 100 человек. Точно все придут. В конце концов, кончится тем, что можно и кино будет не показывать. Ну, такое место для встреч.

Вот о чем я задумался. Должны быть какие-то у меня и не очень грустные и философские потуги, как вчера.

Хроники Цыпкина. 27 ноября.

Сегодняшний день я точно запомню. Встретился с потрясающими людьми, под большим впечатлением. Надеюсь, это впечатление трансформируется в какие-то действия с моей стороны. Но уж точно в очередной раз убедился, что жаловаться на жизнь или на какие-то свои неудачи, когда рядом ходят такие люди, это просто нытье. Дмитрий Чешев, Володя Васкевич и Алексей Савко. Дмитрий Чешев попал на коляску 9 лет назад, с тех пор проехал всю страну, и это не помешало ему ни в коем случае. Володя незрячий от рождения практически. 27 или 28 стран, коучинг, лекции, специальный проект, который погружает человека в ситуации, когда он ничего не видит. Допустим, он берет своего подопечного в этом проекте, завязывает глаза, и тот доверяется ему полностью, они идут по Москве, едут в метро, два незрячих человека. Это, конечно, меняет мировоззрение любого, кто через это пройдет. То есть жизнь, наполненная событиями, наполненная оплачиваемой работой.

Алексей Савко вообще меня изумил, наверное, несгибаемостью. Абсолютно веселый человек. Ну конечно, в списке «Форбс» он, среди тиктокеров, по-моему, на третьем месте по России, если не ошибаюсь, 1,7 млрд. просмотров у него на канале. Рост – 1 м 36 см. В 14 лет он, занимаясь футболом, так травмировал ногу, что врачи говорили, что он не встанет. Через два года он встал. Дальше стал, по-моему, чемпионом Белоруссии в таком непростом виде спорта, как пауэрлифтинг, мастером спорта. При этом он учился на актера. И в тот момент, когда был выбор поехать на паралимпиаду и, скорее всего, получить там медаль, ему пришло предложение снять в очень известном, большом сериале. Но для этого, ему сказали, нужно похудеть, сбросить всю эту мышечную массу. Он отказался от Олимпийских игр, практически под гарантии, что его возьмут в сериал. И, после того как он потерял этот вес, в сериал его не взяли. Вы представляете, какой очередной удар. А он отряхнулся, сказал: окей, хорошо, я и это пройду. Одним из первых ушел в TikTok в России, понял, как он работает, достиг там космических успехов просто и с точки зрения финансов, и с точки зрения популярности. Обучает других, как завоевать эту сеть номер один, в которой все сейчас существуют. У него там 6-7 миллионов подписчиков, под 2 миллиарда просмотров. Я вообще испытал чувство стыда. Я попытался войти в TikTok, не понял, как он работает, и вышел практически. Съемки в фильмах, открытое сознание, веселый нрав.

Все эти ребята, конечно, практически не дают шанса начать жалеть себя никому. Потому что в большинстве случаев те, кто сильно переживает, что не найти хорошую работу, не найти себя, посмотрите на этих ребят. Они нашли всё – и себя, и деньги, и занятия. И у них был совершенно другой старт. Говорят, каждому по силам дается. Может быть, и так. Значит, у них столько сил, и эти силы для чего-то нужны, что они всё это смогли спокойно пережить и, повторю, не возгордились, не зациклены на своих сложностях, более того, идут вперед гораздо быстрее, чем, может быть, большинство людей, которые не являются особенными в данном смысле слова.

А они особенные, и взгляд у них особенный. Я помню, как сегодня на интервью Володя сказал, что 2020-й был для него одним из самых успешных годов. А мы все жалуемся, какой он.

Порадовали чем? Алексей – тем, что в социальной сети можно зарабатывать достаточно серьезные, хорошие деньги. Это выход для многих людей, у которых есть к этому талант. А Дима с Володей поделились тем, что наша страна в принципе подготовлена к путешествию людей с ограниченными возможностями, и с точки зрения менталитета – людям везде помогали, не раздражались. Они проехали по всей стране, пользовались всеми видами транспорта. Народ не раздражается и не проявляет агрессию по отношению к инвалидам. Это здорово. Мне казалось, что только в Европе так. Нет, у нас так же, если даже не лучше. И инфраструктурно готовы, каждый регион по-своему, но, тем не менее, уже абсолютно нормальное передвижение на любом виде транспорта, уж не говоря про самолет, поезд. Да, нужно заранее как-то озаботиться маршрутом, заранее позвонить, чтобы встретили, чтобы использовали необходимые какие-то приспособления. Но здорово, что наша страна не отстает, и огромная работа проделана, для того чтобы люди с любыми возможностями чувствовали себя людьми с неограниченными возможностями.

Спасибо большое за такой интересный с ними разговор.