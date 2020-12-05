2020-12-05T00:40:16+03:00
Наше время или Взрослым вход воспрещен

Для чего стоит быть волонтером

Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают

Для чего стоит быть волонтером

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Радио «Комсомольская Правда»Наше время или Взрослым вход воспрещенИнтересное

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема программы «Про добро». Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования @institutdetstva при поддержке Министерства просвещения РФ. #ИнститутВоспитания #Институтдетства

Спикеры:

Дарья Жукова - руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтёрских центров;

Клим Шипе нко - российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр, двукратный лауреат премии «Золотой орёл» в категории «Лучший игровой фильм». Режиссёр самого кассового в России и СНГ российского фильма «Холоп».

Команда ведущих:

Петр Безменов 17 лет; Юлия Голдовская 15 лет; Егор Рева 14 лет, Илья Ряжский 14 лет; Анджелина Трошина 13 лет.

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