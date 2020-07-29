2020-07-29T22:23:37+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 июля. Ликвидация мощей святых, публикация проекта построения коммунизма в СССР, премьера сериала «Санта-Барбара»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 июля. Ликвидация мощей святых, публикация проекта построения коммунизма в СССР, премьера сериала «Санта-Барбара»

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30 июля. В этот день в разные годы:

1920 год - постановление о ликвидации мощей святых в Российском государстве.

1956 год - девиз «Мы верим в бога» появляется на американских долларах.

1961 год - публикация проекта III программы КПСС, где называются конкретные сроки построения коммунизма в СССР.

1984 год - на телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара».

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