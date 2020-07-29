30 июля. Ликвидация мощей святых, публикация проекта построения коммунизма в СССР, премьера сериала «Санта-Барбара»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 июля. Ликвидация мощей святых, публикация проекта построения коммунизма в СССР, премьера сериала «Санта-Барбара»
30 июля. В этот день в разные годы:
1920 год - постановление о ликвидации мощей святых в Российском государстве.
1956 год - девиз «Мы верим в бога» появляется на американских долларах.
1961 год - публикация проекта III программы КПСС, где называются конкретные сроки построения коммунизма в СССР.
1984 год - на телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара».
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!