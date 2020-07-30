2020-07-30T13:30:16+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Запрещенный прием. Зачем Лукашенко перед выборами разыгрывает карту, что «Россия плохая»?

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают скандал с задержанием россиян в Белоруссии

Запрещенный прием. Зачем Лукашенко перед выборами разыгрывает карту, что «Россия плохая»?

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