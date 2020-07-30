2020-07-30T23:04:47+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: То, что происходит в Белоруссии, по нелепости и абсурду напоминает «Бравого солдата Швейка»

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, зачем Лукашенко решил хайпануть на задержании россиян и будет ли майдан в Хабаровске

Владимир Сунгоркин: То, что происходит в Белоруссии, по нелепости и абсурду напоминает «Бравого солдата Швейка»

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