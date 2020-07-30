Владимир Сунгоркин: То, что происходит в Белоруссии, по нелепости и абсурду напоминает «Бравого солдата Швейка»
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, зачем Лукашенко решил хайпануть на задержании россиян и будет ли майдан в Хабаровске
Владимир Сунгоркин: То, что происходит в Белоруссии, по нелепости и абсурду напоминает «Бравого солдата Швейка»
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