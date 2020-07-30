2020-07-30T23:34:39+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Мы видим агонию полицейского режима Лукашенко и триумфальное шествие какой-то новой европеизированной Белоруссии

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают события в Белоруссии, смерть рэпера Энди Картрайта, двойное гражданство отдельных депутатов Госдумы и памятник Маршаку в Москве

Олег Кашин: Мы видим агонию полицейского режима Лукашенко и триумфальное шествие какой-то новой европеизированной Белоруссии

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В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
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