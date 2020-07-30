От дублонов до биткоинов: зачем люди постоянно придумывают новые деньги
Мария Баченина и историк экономики Вера Амосова рассказывают, как традиции, культура и стиль жизни разных народов влияли на созданные ими деньги
От дублонов до биткоинов: зачем люди постоянно придумывают новые деньги
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