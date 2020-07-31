31 июля. Взятие Киева войсками Деникина, битва с японцами на озере Хасан, запись группой Битлз песни «Come together»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
31 июля. Взятие Киева войсками Деникина, битва с японцами на озере Хасан, запись группой Битлз песни «Come together»
31 июля. В этот день в разные годы:
1919 год - войска Антона Деникина занимают Киев.
1938 год - начало советско-японского конфликта на озере Хасан.
1948 год - глава немецкой корпорации Krupp приговорен к 12 годам за сотрудничество с фашистами.
1969 год - группа Битлз заканчивает запись песни «Come together».
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