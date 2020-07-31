31 Июль 2020 2020-07-31T01:33:58+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

31 июля. Взятие Киева войсками Деникина, битва с японцами на озере Хасан, запись группой Битлз песни «Come together» 00:00 00:00

31 июля. В этот день в разные годы:

1919 год - войска Антона Деникина занимают Киев.

1938 год - начало советско-японского конфликта на озере Хасан.

1948 год - глава немецкой корпорации Krupp приговорен к 12 годам за сотрудничество с фашистами.

1969 год - группа Битлз заканчивает запись песни «Come together».

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