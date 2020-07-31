Коронавируса показалось мало. В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе со слушателями и экспертами, почему ЕГЭ по иностранным языкам хотят отменить, можно ли снизить аварийность на курортных направлениях летом и зачем проводить перепись населения
Коронавируса показалось мало. В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.