2020-07-31T14:25:31+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Коронавируса показалось мало. В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе со слушателями и экспертами, почему ЕГЭ по иностранным языкам хотят отменить, можно ли снизить аварийность на курортных направлениях летом и зачем проводить перепись населения

Коронавируса показалось мало. В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

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