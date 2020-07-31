В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций, в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций, в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала
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