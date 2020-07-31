31 Июль 2020 2020-07-31T18:16:11+03:00

Рабочие руки! Как строился и работает бизнес по срочному найму рабочей силы? 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте! Есть такая народная мудрость: если ты хочешь преуспеть в чем-то, то тебе надо освоить всего лишь две науки. Это субподряд и делегирование.

И сегодня мы будем говорить про это. У нас в студии руководитель сервиса найма рабочей силы компании «Рабочие руки» Олег Шилов.

О. Шилов:

- Добрый день!

М. Коряко:

- Исходя из названия вашей компании, вы и занимаетесь предоставлением рабочей силы, призванной выполнить те или иные дела в случае, если у кого-то уровень квалификации уже зашкаливает, чтобы выполнять какие-то работы. И ему надо кем-то себя заменить. И этот человек может обратиться к вам.

О. Шилов:

- На самом деле, мы призваны создать сервис, который, с одной стороны, обеспечит бизнес трудовыми ресурсами по схеме on demand, когда это нужно. С другой стороны, гарантирует оплату работникам.

М. Коряко:

- А что это за схема on demand?

О. Шилов:

- По требованию по-английски. Тогда, когда это нужно и в нужном количестве.

М. Коряко:

- Сотрудники каких профессий есть в вашей базе? И с кем вы работаете?

О. Шилов:

- На самом деле, у нас 90% клиентов – это строители. Строительные компании, подрядные организации, складские комплексы. Конечно, инженеров у нас нет, но сварщики, монтажники, кладчики, штукатуры. Понятно, не все компании могут держать в штате у себя сто штукатуров. Когда объем работ резко увеличивается, например, выиграли тендер, а это прямо наша история, тогда да, они срочно начинают искать. И проще обратиться к нам.

М. Коряко:

- Олег, как вы пришли в эту сферу? На основе чего было принято решение заниматься именно этим?

О. Шилов:

- Начали мы заниматься этим в 2016-м году. У меня в семье практически все инженеры по отцовской линии. Привлек инвестиции, начал проект, фундамент, столкнулся первый раз с тем, что не могу найти на простые работы просто бригаду строителей. И начал набирать самостоятельно. Собирать свою базу, ребят, которые по звонку могут приехать. После этого получилось так, что начались работы на стадионе ФК «Краснодар». И у меня один товарищ спросил, а у тебя есть люди, которых можно на уборку территории, озеленение, дать? Говорю, слушай, у меня есть база. Давай попробуем оттуда. И так же заказ выложил, не свой, а уже чужой. И люди откликнулись. И поехали туда. Получилось так, что мы на этом заказе заработали несколько сот тысяч рублей.

После этого мы конкретно уже выделили это направление – подбор персонала. И начали работать. Работали сначала через вотсапп, но очень быстро достигли операционного максимума. Невозможно в вотсаппе это уже все делать. Начали искать сервисы, которые помогают бизнесу находить, но оказалось, что, кроме Авито, ничего нет. И решили это дело все автоматизировать по принципу uber, то есть, создать приложение, в котором будет не 256 человек, а сотни тысяч человек, которые будут отвлекаться на различные заказы.

М. Коряко:

- Сколько сейчас у вас в базе?

О. Шилов:

- Больше ста тысяч.

М. Коряко:

- Сколько лет существует ваша компания?

О. Шилов:

- С 2016 года.

М. Коряко:

- Сколько заказов вы принимаете в день?

О. Шилов:

- В районе сорока.

М. Коряко:

- Мы напрямую подошли к вопросу, кто ваши клиенты. У вас клиенты, насколько я понимаю, бизнес. Или есть и частные заказчики?

О. Шилов:

- Изначально мы галлюцинировали себе, что мы сделаем сейчас приложение, у нас будут заказывать переезд, грузчиков, садовников и так далее. И, в принципе, с этой идеей мы и пришли в фонд развития интернет-инициатив. Они говорят, ребят, классно, но есть «YouDo» - отличный проект, сильно развит. И второму, наверное, места такому не будет. Тем более, что у вас ниша достаточно узкая. И мы летом 19-го года начали ориентироваться исключительно на В2В, не принимать заказы от физиков. И тогда мы выросли два с половиной миллиона в месяц. Оборот у нас был. После этого опять подали заявку в фонд на акселератор. И тогда нас уже приняли.

Основной наш клиент 99% - это, как раз, компании, которым требуется ручной труд. Не обязательно строительный, у нас есть и логистические компании, и сейчас активно осваиваем нишу официантов, поваров по требованию.

М. Коряко:

- Что с конкурентами у вас на этом рынке? Конкурентный ли сектор бизнеса?

О. Шилов:

- Это очень конкурентный сектор бизнеса. В целом к конкурентам можно отнести любой иной метод привлечения временного персонала. Вопрос в другом: мы специализируемся именно на временном и срочном персонале. И прикручиваем к этому технологии, то есть, это наше основное отличие, мы позволяем это делать быстрее, качественнее и дешевле.

М. Коряко:

- Каково соотношение между спросом и предложением? Есть, куда расти этому бизнесу?

О. Шилов:

- По оценкам некоторых экспертов, даже если все агрегаторы объединятся, которые сейчас в онлайне работают, то они, наверное, и 10% не заберут этого рынка. В целом, рынок до появления самозанятости был очень серый, а в нашем случае это все легально и прозрачно. Мы работаем только по договору, мы являемся официальным оператором ФМС России по работе с самозанятыми. И все наши исполнители тоже самозанятые, все платят налог.

М. Коряко:

- Мы говорим о достаточно серьезных объемах работы. И о том, что вы там в день принимаете массу заказов, которые должны обрабатывать, с ними надо работать, наверняка у вас есть еще масса всяких дел, которые постоянно в компании проходят. Сколько человек работает в вашей компании на постоянной основе? И какие функции эти люди выполняют?

О. Шилов:

- Сейчас 12 человек. Все заказы обрабатываются одним человеком. Бухгалтер, менеджер по продажам – три человека, технический директор, три программиста, я, кадровик и ряд персонала, которые помогают в работе.

М. Коряко:

- Вы сказали, что у вас один человек обрабатывает заказы. Наверное, это человек, через которого проходят все заказы. И все деньги компании попадают в компанию через этого человека.

О. Шилов:

- Это как острие меча.

М. Коряко:

- Невероятно представить, что этот человек принимает все заказы по телефону? Я полистал ваш сайт. И могу сказать точно, что с первых секунд просмотра становится понятно, что вы склоняете ваших клиентов к онлайн-заказу.

О. Шилов:

- Тут борьба постоянная. Вы, как заказчик, мы с вами пообщались, говорите, классный сервис и так далее. Говорю, вот вам личный кабинет, теперь вы можете оформлять заявки. Он такой: да, но заявки мне будет оформлять прораб Михалыч, а у него телефон кнопочный. И, правда, Михалыч звонит оператору. И размещает заказ.

В некоторых случаях да, есть возможность, мы выдаем личный кабинет, и человек сам там проводит оплаты, размещает заявки. Возможность техническая есть, но, как правило, больше половины заказов – это именно по телефону.

М. Коряко:

- И каково соотношение онлайн и заказов от прораба Ммихалыча?

О. Шилов:

- Пока прораб Михалыч побеждает.

М. Коряко:

- А большая часть заказов, вот сегодня поступил заказ на завтра.

О. Шилов:

- На это и расчет, что я не знаю, сколько завтра людей надо. Сколько сегодня сделают, может, завтра и не надо. А если техника не приедет? А если материал не привезут? Очень много переменных, а люди – это самое слабое звено, которых нельзя вызвать и сказать, ну, ладно, ты постой. Ему все равно надо заплатить.

Чем хороша система, то есть, размещают заказ и, в принципе, ты уже через десять минут можешь сказать человеку, набирается или нет.

М. Коряко:

- Во всем нашем интервью красной нитью я вот что услышал. Представим, я вам потенциальный клиент. Мне на стройку надо 20 или 30 человек строителей. И я понимаю, что мне с этими проблемами придется столкнуться либо самостоятельно, либо я обращусь к вам. И вы, в любом случае, закроете какую-то часть ответственность передо мной за работу этих людей. Я точно знаю, что они приедут, у них кто-то будет главный, кто за них будет отвечать. И я буду решать вопрос с адекватным человеком, который мне сможет разложить все по полочкам. И оплата будет в одну кассу. И я в эту кассу заплатил, моя голова спокойна. И я отчитываюсь по налогам, по документам, у меня все есть. И расходы могу показать, если у меня система налогообложения «доходы минус расходы».

Я не представляю себе, как с этими людьми работать, если бы не было такой компании, допустим, как у вас.

О. Шилов:

- Вы сейчас просто перечислили пункты нашего коммерческого предложения.

М. Коряко:

- Один из ключевых вопросов каждого бизнеса. Есть ли возврат клиентов?

О. Шилов:

- Недавно курс проходил по продакт-менеджменту. И там говорилось, что в целом основной показатель любого бизнеса, роста – это retention, то есть возвращаемость. Если бизнес, как дырявое ведро, клиенты вытекают, то роста не будет. У нас возвращаемость достаточно высокая, 90% клиентов к нам возвращаются. Безусловно, они могут и через год, и через полгода вернуться, но, как правило, всегда есть телефон, они звонят, открывают личный кабинет.

М. Коряко:

- Время нашего эфира заканчивается, но теперь, по крайней мере, мы знаем, как работают рабочие на аутсорсинге, где их можно заказать. Спасибо за интервью!

О. Шилов:

- Спасибо, что пригласили.

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