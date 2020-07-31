2020-07-31T18:16:11+03:00
Своё дело
Максим КОРЯКО

Рабочие руки! Как строился и работает бизнес по срочному найму рабочей силы?

Руководитель сервиса найма рабочей силы компании «Рабочие руки» Олег Шилов.Руководитель сервиса найма рабочей силы компании «Рабочие руки» Олег Шилов.

Максим Коряко говорит об этом с Олегом Шиловым - руководителем сервиса найма рабочей силы, компания «Рабочие руки»

Рабочие руки! Как строился и работает бизнес по срочному найму рабочей силы?

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М. Коряко:

- Здравствуйте! Есть такая народная мудрость: если ты хочешь преуспеть в чем-то, то тебе надо освоить всего лишь две науки. Это субподряд и делегирование.

И сегодня мы будем говорить про это. У нас в студии руководитель сервиса найма рабочей силы компании «Рабочие руки» Олег Шилов.

О. Шилов:

- Добрый день!

М. Коряко:

- Исходя из названия вашей компании, вы и занимаетесь предоставлением рабочей силы, призванной выполнить те или иные дела в случае, если у кого-то уровень квалификации уже зашкаливает, чтобы выполнять какие-то работы. И ему надо кем-то себя заменить. И этот человек может обратиться к вам.

О. Шилов:

- На самом деле, мы призваны создать сервис, который, с одной стороны, обеспечит бизнес трудовыми ресурсами по схеме on demand, когда это нужно. С другой стороны, гарантирует оплату работникам.

М. Коряко:

- А что это за схема on demand?

О. Шилов:

- По требованию по-английски. Тогда, когда это нужно и в нужном количестве.

М. Коряко:

- Сотрудники каких профессий есть в вашей базе? И с кем вы работаете?

О. Шилов:

- На самом деле, у нас 90% клиентов – это строители. Строительные компании, подрядные организации, складские комплексы. Конечно, инженеров у нас нет, но сварщики, монтажники, кладчики, штукатуры. Понятно, не все компании могут держать в штате у себя сто штукатуров. Когда объем работ резко увеличивается, например, выиграли тендер, а это прямо наша история, тогда да, они срочно начинают искать. И проще обратиться к нам.

М. Коряко:

- Олег, как вы пришли в эту сферу? На основе чего было принято решение заниматься именно этим?

О. Шилов:

- Начали мы заниматься этим в 2016-м году. У меня в семье практически все инженеры по отцовской линии. Привлек инвестиции, начал проект, фундамент, столкнулся первый раз с тем, что не могу найти на простые работы просто бригаду строителей. И начал набирать самостоятельно. Собирать свою базу, ребят, которые по звонку могут приехать. После этого получилось так, что начались работы на стадионе ФК «Краснодар». И у меня один товарищ спросил, а у тебя есть люди, которых можно на уборку территории, озеленение, дать? Говорю, слушай, у меня есть база. Давай попробуем оттуда. И так же заказ выложил, не свой, а уже чужой. И люди откликнулись. И поехали туда. Получилось так, что мы на этом заказе заработали несколько сот тысяч рублей.

После этого мы конкретно уже выделили это направление – подбор персонала. И начали работать. Работали сначала через вотсапп, но очень быстро достигли операционного максимума. Невозможно в вотсаппе это уже все делать. Начали искать сервисы, которые помогают бизнесу находить, но оказалось, что, кроме Авито, ничего нет. И решили это дело все автоматизировать по принципу uber, то есть, создать приложение, в котором будет не 256 человек, а сотни тысяч человек, которые будут отвлекаться на различные заказы.

М. Коряко:

- Сколько сейчас у вас в базе?

О. Шилов:

- Больше ста тысяч.

М. Коряко:

- Сколько лет существует ваша компания?

О. Шилов:

- С 2016 года.

М. Коряко:

- Сколько заказов вы принимаете в день?

О. Шилов:

- В районе сорока.

М. Коряко:

- Мы напрямую подошли к вопросу, кто ваши клиенты. У вас клиенты, насколько я понимаю, бизнес. Или есть и частные заказчики?

О. Шилов:

- Изначально мы галлюцинировали себе, что мы сделаем сейчас приложение, у нас будут заказывать переезд, грузчиков, садовников и так далее. И, в принципе, с этой идеей мы и пришли в фонд развития интернет-инициатив. Они говорят, ребят, классно, но есть «YouDo» - отличный проект, сильно развит. И второму, наверное, места такому не будет. Тем более, что у вас ниша достаточно узкая. И мы летом 19-го года начали ориентироваться исключительно на В2В, не принимать заказы от физиков. И тогда мы выросли два с половиной миллиона в месяц. Оборот у нас был. После этого опять подали заявку в фонд на акселератор. И тогда нас уже приняли.

Основной наш клиент 99% - это, как раз, компании, которым требуется ручной труд. Не обязательно строительный, у нас есть и логистические компании, и сейчас активно осваиваем нишу официантов, поваров по требованию.

М. Коряко:

- Что с конкурентами у вас на этом рынке? Конкурентный ли сектор бизнеса?

О. Шилов:

- Это очень конкурентный сектор бизнеса. В целом к конкурентам можно отнести любой иной метод привлечения временного персонала. Вопрос в другом: мы специализируемся именно на временном и срочном персонале. И прикручиваем к этому технологии, то есть, это наше основное отличие, мы позволяем это делать быстрее, качественнее и дешевле.

М. Коряко:

- Каково соотношение между спросом и предложением? Есть, куда расти этому бизнесу?

О. Шилов:

- По оценкам некоторых экспертов, даже если все агрегаторы объединятся, которые сейчас в онлайне работают, то они, наверное, и 10% не заберут этого рынка. В целом, рынок до появления самозанятости был очень серый, а в нашем случае это все легально и прозрачно. Мы работаем только по договору, мы являемся официальным оператором ФМС России по работе с самозанятыми. И все наши исполнители тоже самозанятые, все платят налог.

М. Коряко:

- Мы говорим о достаточно серьезных объемах работы. И о том, что вы там в день принимаете массу заказов, которые должны обрабатывать, с ними надо работать, наверняка у вас есть еще масса всяких дел, которые постоянно в компании проходят. Сколько человек работает в вашей компании на постоянной основе? И какие функции эти люди выполняют?

О. Шилов:

- Сейчас 12 человек. Все заказы обрабатываются одним человеком. Бухгалтер, менеджер по продажам – три человека, технический директор, три программиста, я, кадровик и ряд персонала, которые помогают в работе.

М. Коряко:

- Вы сказали, что у вас один человек обрабатывает заказы. Наверное, это человек, через которого проходят все заказы. И все деньги компании попадают в компанию через этого человека.

О. Шилов:

- Это как острие меча.

М. Коряко:

- Невероятно представить, что этот человек принимает все заказы по телефону? Я полистал ваш сайт. И могу сказать точно, что с первых секунд просмотра становится понятно, что вы склоняете ваших клиентов к онлайн-заказу.

О. Шилов:

- Тут борьба постоянная. Вы, как заказчик, мы с вами пообщались, говорите, классный сервис и так далее. Говорю, вот вам личный кабинет, теперь вы можете оформлять заявки. Он такой: да, но заявки мне будет оформлять прораб Михалыч, а у него телефон кнопочный. И, правда, Михалыч звонит оператору. И размещает заказ.

В некоторых случаях да, есть возможность, мы выдаем личный кабинет, и человек сам там проводит оплаты, размещает заявки. Возможность техническая есть, но, как правило, больше половины заказов – это именно по телефону.

М. Коряко:

- И каково соотношение онлайн и заказов от прораба Ммихалыча?

О. Шилов:

- Пока прораб Михалыч побеждает.

М. Коряко:

- А большая часть заказов, вот сегодня поступил заказ на завтра.

О. Шилов:

- На это и расчет, что я не знаю, сколько завтра людей надо. Сколько сегодня сделают, может, завтра и не надо. А если техника не приедет? А если материал не привезут? Очень много переменных, а люди – это самое слабое звено, которых нельзя вызвать и сказать, ну, ладно, ты постой. Ему все равно надо заплатить.

Чем хороша система, то есть, размещают заказ и, в принципе, ты уже через десять минут можешь сказать человеку, набирается или нет.

М. Коряко:

- Во всем нашем интервью красной нитью я вот что услышал. Представим, я вам потенциальный клиент. Мне на стройку надо 20 или 30 человек строителей. И я понимаю, что мне с этими проблемами придется столкнуться либо самостоятельно, либо я обращусь к вам. И вы, в любом случае, закроете какую-то часть ответственность передо мной за работу этих людей. Я точно знаю, что они приедут, у них кто-то будет главный, кто за них будет отвечать. И я буду решать вопрос с адекватным человеком, который мне сможет разложить все по полочкам. И оплата будет в одну кассу. И я в эту кассу заплатил, моя голова спокойна. И я отчитываюсь по налогам, по документам, у меня все есть. И расходы могу показать, если у меня система налогообложения «доходы минус расходы».

Я не представляю себе, как с этими людьми работать, если бы не было такой компании, допустим, как у вас.

О. Шилов:

- Вы сейчас просто перечислили пункты нашего коммерческого предложения.

М. Коряко:

- Один из ключевых вопросов каждого бизнеса. Есть ли возврат клиентов?

О. Шилов:

- Недавно курс проходил по продакт-менеджменту. И там говорилось, что в целом основной показатель любого бизнеса, роста – это retention, то есть возвращаемость. Если бизнес, как дырявое ведро, клиенты вытекают, то роста не будет. У нас возвращаемость достаточно высокая, 90% клиентов к нам возвращаются. Безусловно, они могут и через год, и через полгода вернуться, но, как правило, всегда есть телефон, они звонят, открывают личный кабинет.

М. Коряко:

- Время нашего эфира заканчивается, но теперь, по крайней мере, мы знаем, как работают рабочие на аутсорсинге, где их можно заказать. Спасибо за интервью!

О. Шилов:

- Спасибо, что пригласили.

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