2 августа. Первая перепись населения в США, эпидемия чумы в Одессе, официальное вступление России в Первую мировую войну
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 августа. Первая перепись населения в США, эпидемия чумы в Одессе, официальное вступление России в Первую мировую войну
2 августа. В этот день в разные годы:
1790 год - в США проходит первая перепись населения.
1812 год - в Одессе начинается эпидемия чумы.
1914 год - Россия официально вступает в Первую мировую войну.
1996 год - в России приведен в исполнение последний смертный приговор.
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