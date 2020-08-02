2 Авг. 2020 2020-08-02T11:25:28+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

2 августа. Первая перепись населения в США, эпидемия чумы в Одессе, официальное вступление России в Первую мировую войну 00:00 00:00

2 августа. В этот день в разные годы:

1790 год - в США проходит первая перепись населения.

1812 год - в Одессе начинается эпидемия чумы.

1914 год - Россия официально вступает в Первую мировую войну.

1996 год - в России приведен в исполнение последний смертный приговор.

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