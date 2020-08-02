Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу, рубль резко подешевел в конце июля, в Москве начали работать кинотеатры, Россия отмечает 90-летие ВДВ
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу, рубль резко подешевел в конце июля, в Москве начали работать кинотеатры, Россия отмечает 90-летие ВДВ
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