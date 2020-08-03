Алкозамки: забота о безопасности на дорогах или новый относительно честный способ отъема денег у автомобилистов
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Алкозамки: забота о безопасности на дорогах или новый относительно честный способ отъема денег у автомобилистов
Главные темы:
- Алкозамки: забота о безопасности на дорогах или новый относительно честный способ отъема денег у автомобилистов
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Можно ли не включать ближний свет фар при езде в городе, а пользоваться габаритами?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Пальцы в розетку: почему электромобили не популярны у россиян
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Машина победителей Bugatti Type-35
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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