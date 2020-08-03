3 Авг. 2020 2020-08-03T13:37:22+03:00

Алкозамки: забота о безопасности на дорогах или новый относительно честный способ отъема денег у автомобилистов 00:00 00:00

Главные темы:

- Алкозамки: забота о безопасности на дорогах или новый относительно честный способ отъема денег у автомобилистов

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Можно ли не включать ближний свет фар при езде в городе, а пользоваться габаритами?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Пальцы в розетку: почему электромобили не популярны у россиян

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Машина победителей Bugatti Type-35

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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