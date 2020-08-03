2020-08-03T15:43:57+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

В магазинах снова начали всех гонять за отсутствие масок, а разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, будет ли в Москве вторая волна коронавируса, с какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение и на что россияне тратят деньги в продуктовых магазинах

В магазинах снова начали всех гонять за отсутствие масок, а разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства

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