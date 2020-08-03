В магазинах снова начали всех гонять за отсутствие масок, а разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, будет ли в Москве вторая волна коронавируса, с какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение и на что россияне тратят деньги в продуктовых магазинах
В магазинах снова начали всех гонять за отсутствие масок, а разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.