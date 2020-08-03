Обстановка в Белоруссии: чем ближе выборы, тем горячее
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, кто победит на выборах в соседней стране, на сколько бюджетных мест расширят университеты и чья система контроля интернета лучше - американская, китайская или российская
Обстановка в Белоруссии: чем ближе выборы, тем горячее
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