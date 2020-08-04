33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул в Латинскую Америку
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, чем закончится дело о задержании в Белоруссии россиян, как понять, украли ли мошенники ваши личные данные и что происходит в коридорах власти
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул в Латинскую Америку
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