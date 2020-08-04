В Австралии за нарушение самоизоляции будут выписывать штраф в 3500 долларов, в Абхазию после открытия границы за сутки въехало 7,5 тыс. человек, Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после боя с канадцем Сен-Пьером
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Австралии за нарушение самоизоляции будут выписывать штраф в 3500 долларов, в Абхазию после открытия границы за сутки въехало 7,5 тыс. человек, Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после боя с канадцем Сен-Пьером
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