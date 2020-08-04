В интернет утекла база людей, голосовавших по поправкам в Конституцию, Жириновский подтвердил намерение выдвигать Дегтярева на пост губернатора на выборах, Кипр проведет переговоры с Москвой о судьбе оффшоров
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В интернет утекла база людей, голосовавших по поправкам в Конституцию, Жириновский подтвердил намерение выдвигать Дегтярева на пост губернатора на выборах, Кипр проведет переговоры с Москвой о судьбе оффшоров
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