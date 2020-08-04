2020-08-04T19:11:49+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В интернет утекла база людей, голосовавших по поправкам в Конституцию, Жириновский подтвердил намерение выдвигать Дегтярева на пост губернатора на выборах, Кипр проведет переговоры с Москвой о судьбе оффшоров

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В интернет утекла база людей, голосовавших по поправкам в Конституцию, Жириновский подтвердил намерение выдвигать Дегтярева на пост губернатора на выборах, Кипр проведет переговоры с Москвой о судьбе оффшоров

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 39.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Лукашенко призвал не верить словам Москвы о задержанных в Минске россиянах, покупка земли в России превратилась в бюрократический ад, в Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: В интернет утекла база людей, голосовавших по поправкам в Конституцию, Жириновский подтвердил намерение выдвигать Дегтярева на пост губернатора на выборах, Кипр проведет переговоры с Москвой о судьбе оффшоров

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Из-за пандемии потерял работу каждый третий мигрант, Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией, в Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Австралии за нарушение самоизоляции будут выписывать штраф в 3500 долларов, в Абхазию после открытия границы за сутки въехало 7,5 тыс. человек, Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после боя с канадцем Сен-Пьером

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Августа 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Сестер Хачатурян будет судить суд присяжных, на создание 5G-сетей российским компаниям необходимо от года до трех лет, политики рассказали, куда отправятся в отпуск

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Августа 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: У следствия появились новые данные о задержанных в Минске сотрудниках ЧВК, до выборов президента Белоруссии осталась неделя, данные 1 млн водителей Москвы утекли в интернет

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Августа 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: Пандемия коронавируса продлится долго, Минтранс ведет переговоры о возобновлении авиасообщений, в Хабаровске впервые не состоялось шествие, россиянин впервые стал пэром в Британии

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
2 Августа 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу, рубль резко подешевел в конце июля, в Москве начали работать кинотеатры, Россия отмечает 90-летие ВДВ

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
1 Августа 2020 15:03 - 16:02

What's up, страна!

Тема: Польша заявила о взрыве в самолете Качиньского, снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеки, жену убитого рэпера оставили под стражей, завтра в России отметят 90-летие ВДВ

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
1 Августа 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Хабаровск сегодня снова вышел на митинг, задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов, завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
31 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, мусульмане отмечают Курбан-байрам, сожительница украинского рэпера Картрайта задержана по делу о его убийстве

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
31 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций, в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
30 Июля 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: В Кремле прокомментировали задержание 33 российских граждан в Белоруссии, в Москве стартовал судебный процесс по делу сестер Хачатурян, генпрокуратуру попросили проверить российский футбол на коррупцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство, супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа в Петербурге, профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов, жара сменится резким похолоданием

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
29 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Адвокат Михаил Ефремова просит перенести суд по делу актера, родители могут получить право на налоговый вычет за лечение взрослых детей, Хорватия и Мальта готовы принять туристов из России

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
29 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Российская вакцина от коронавируса может быть готова в середине августа, Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов, в России планируют ввести алкозамки для автомобилей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске начали задерживать организаторов митингов, мультфильм «Маша и Медведь» вошел в топ развлекательных брендов в мире, Минкульт запретил библиотекам выдавать книги 18+ детям

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Денис Микерин, и.о. заместителя директора ДИП МИД России: Как МИД помог вывезти десятки тысяч застрявших за рубежом россиян — и когда вывезут остальных

В студии: Михаил АНТОНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ

В гостях: Денис МИКЕРИН
07:30
21:30
28 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса, в Ставропольском крае завершилась жатва, более половины месячной нормы осадков выпало в Москве накануне

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Дегтярев предупредил хабаровчан о работе провокаторов во время митингов, семьям с детьми предложили выплатить по 10000 рублей в августе, россиян могут обязать регистрировать собак

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
27 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Германии выступили против возвращения России в G7, один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц, в Гидрометцентре рассказали об опасности солнечного ультрафиолета

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
27 Июля 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Названы даты возобновления чартеров в Турцию, Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута
За четыре дня более 300 жителей Амурской области бесплатно узнали свой ВИЧ-статус
Взрыв в порту Бейрута: пострадали более ста человек
Эксперт назвал главную проблему монорельса
Московский монорельс нуждается в реконструкции
Разница налицо: физиогномист рассказала, какими чертами отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга
Видео взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы: облако размером с полгорода
Шойгу проинспектировал модернизацию стратегических ракетоносцев
Находящихся в декрете женщин будут обучать востребованным специальностям
Один человек стал жертвой торнадо в США
Туроператоры рассказали, кто в России сможет получить шенгенские визы
Пассажирка самолета сдала в багаж кости мужа
Вениамин Кондратьев поручил за счет краевого бюджета отремонтировать скважины в Ладожской
Психолог назвала три причины, по которым мужчина возвращается к бывшей
Правительство РФ расширило список стратегически важных лекарств
Когда делать прививку от гриппа во время пандемии коронавируса, рассказал эксперт
У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирус
Захарова оценила слова Лукашенко о братских отношениях РФ и Белоруссии
В Чувашии учредили награду для волонтеров
На Украине пройдет большая распродажа тюрем
Тесты на коронавирус и изоляция при первых симптомах: как будут проходить спортивные мероприятия в 2020 году