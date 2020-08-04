Лукашенко призвал не верить словам Москвы о задержанных в Минске россиянах, покупка земли в России превратилась в бюрократический ад, в Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Лукашенко призвал не верить словам Москвы о задержанных в Минске россиянах, покупка земли в России превратилась в бюрократический ад, в Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
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