Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»: почему в театрах так любят плести интриги
Режиссер Юрий Грымов обсуждает вместе с ректором Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорием Заславским, может ли театр существовать без скандалов
Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»: почему в театрах так любят плести интриги
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