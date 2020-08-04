2020-08-04T22:55:01+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Мы сегодня видели постаревшего, бледного, потеющего старика, в котором трудно узнать харизматика Лукашенко

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают чудовищный взрыв в Бейруте, послание Лукашенко, завершение расследования дела журналиста Голунова и целевой набор в престижные ВУЗы детей чиновников

Олег Кашин: Мы сегодня видели постаревшего, бледного, потеющего старика, в котором трудно узнать харизматика Лукашенко

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Скачать передачу [mp3, 44.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
4 Августа 2020 21:03 - 22:02

Отдельная тема с Олегом Кашиным

Тема: Олег Кашин: Мы сегодня видели постаревшего, бледного, потеющего старика, в котором трудно узнать харизматика Лукашенко

В студии: Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
07:30
21:30
20 Июля 2020 21:03 - 22:02

Интересное

Тема: Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Названы причины образования очагов аварийности на дорогах
Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»
Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5
Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте
Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле
В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления
Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре
В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута