5 августа. «Медный бунт» в Москве, Смоленское сражение с войсками Наполеона, арест Нельсона Манделы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 августа. «Медный бунт» в Москве, Смоленское сражение с войсками Наполеона, арест Нельсона Манделы
5 августа. В этот день в разные годы:
1664 год - в Москве - «Медный бунт».
1812 год - Смоленское сражение русских войск с войсками Наполеона.
1948 год - Григорий Федотов становится первым футболистом забившим 100 мячей.
1962 год - в ЮАР арестован Нельсон Мандела.
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