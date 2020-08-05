5 Авг. 2020 2020-08-04T23:28:22+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

5 августа. «Медный бунт» в Москве, Смоленское сражение с войсками Наполеона, арест Нельсона Манделы 00:00 00:00

5 августа. В этот день в разные годы:

1664 год - в Москве - «Медный бунт».

1812 год - Смоленское сражение русских войск с войсками Наполеона.

1948 год - Григорий Федотов становится первым футболистом забившим 100 мячей.

1962 год - в ЮАР арестован Нельсон Мандела.

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