Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, можно ли испытывать что-то на детях, сколько Россия не досчиталась из-за закрытия границ и на что россияне потратили единовременные «детские» пособия
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
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