«Права на ошибку у белорусов нет». Предвыборная речь Лукашенко - как образец ораторского мастерства
Владимир Ворсобин вместе с кандидатом в президенты Беларуси Андреем Дмитриевым и руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым обсуждают предвыборные события в Беларуси
«Права на ошибку у белорусов нет». Предвыборная речь Лукашенко - как образец ораторского мастерства
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