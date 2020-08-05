2020-08-05T17:45:41+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

«Права на ошибку у белорусов нет». Предвыборная речь Лукашенко - как образец ораторского мастерства

Владимир Ворсобин вместе с кандидатом в президенты Беларуси Андреем Дмитриевым и руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым обсуждают предвыборные события в Беларуси

«Права на ошибку у белорусов нет». Предвыборная речь Лукашенко - как образец ораторского мастерства

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