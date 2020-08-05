2020-08-05T17:58:50+03:00
Здоровый разговор
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить

Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей КапринГлавный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей КапринФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В эфире Радио «Комсомольская правда» главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн

Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить

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