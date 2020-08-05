Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить
В эфире Радио «Комсомольская правда» главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн
Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки, пишите комментарии и слушайте, когда удобно!