2020-08-05T23:54:38+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 августа. Гибель командира Красной армии Котовского, атомная бомбардировка Хиросимы, 2-й полет человека в космос

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 августа. Гибель командира Красной армии Котовского, атомная бомбардировка Хиросимы, 2-й полет человека в космос

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6 августа. В этот день в разные годы:

1925 год - гибель командира Красной Армии Григория Котовского.

1945 год - атомная бомбардировка Хиросимы.

1961 год - запуск космического корабля под командованием Германа Титова.

1986 год - Тимати Далтон утвержден на роль Джеймса Бонда.

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