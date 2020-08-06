6 августа. Гибель командира Красной армии Котовского, атомная бомбардировка Хиросимы, 2-й полет человека в космос
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
6 августа. Гибель командира Красной армии Котовского, атомная бомбардировка Хиросимы, 2-й полет человека в космос
6 августа. В этот день в разные годы:
1925 год - гибель командира Красной Армии Григория Котовского.
1945 год - атомная бомбардировка Хиросимы.
1961 год - запуск космического корабля под командованием Германа Титова.
1986 год - Тимати Далтон утвержден на роль Джеймса Бонда.
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