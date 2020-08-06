2020-08-06T07:40:31+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

20 тысяч рублей на дороге не валяются: в КОАП пропишут компенсации за необоснованные штрафы ГИБДД

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

20 тысяч рублей на дороге не валяются: в КОАП пропишут компенсации за необоснованные штрафы ГИБДД

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