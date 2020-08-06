Всё включено: море, солнце, ковид. На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, что делать, если заболел на курорте, удастся ли сократить расходы бюджета на чиновников и нужно ли называть улицы именами предпринимателей
Всё включено: море, солнце, ковид. На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
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