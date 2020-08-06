2020-08-06T13:59:03+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Всё включено: море, солнце, ковид. На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, что делать, если заболел на курорте, удастся ли сократить расходы бюджета на чиновников и нужно ли называть улицы именами предпринимателей

Всё включено: море, солнце, ковид. На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
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