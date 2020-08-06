Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины, чтобы обсудить выдачу Киеву задержанных россиян
Михаил Антонов обсуждает с журналистами КП, зачем Лукашенко во всём обвиняет Москву и чего это больше приносит ему: вреда или пользы
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины, чтобы обсудить выдачу Киеву задержанных россиян
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.