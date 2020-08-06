2020-08-06T16:20:59+03:00
What's up, страна!
Владимир ВОРСОБИНАлександр КОЦМихаил АНТОНОВ

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины, чтобы обсудить выдачу Киеву задержанных россиян

Лукашенко хочет красиво выйти из ситуации с задержанными россиянами, предоставив России и Украине самим решать их судьбу. А он как бы не при делах.Лукашенко хочет красиво выйти из ситуации с задержанными россиянами, предоставив России и Украине самим решать их судьбу. А он как бы не при делах.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Михаил Антонов обсуждает с журналистами КП, зачем Лукашенко во всём обвиняет Москву и чего это больше приносит ему: вреда или пользы

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины, чтобы обсудить выдачу Киеву задержанных россиян

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