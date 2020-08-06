Как разведка США добывает военно-технические секреты в России
Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают о реальных примерах, на чем ловили «заокеанских партнеров». А также отвечают на все армейские вопросы
Как разведка США добывает военно-технические секреты в России
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.