2020-08-06T21:20:41+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему советоваться»: Лукашенко дал провокационное интервью Гордону

Сергей Мардан и Мария Баченина слушают и обсуждают интервью президента Белоруссии, пытаясь понять его намеки

«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему советоваться»: Лукашенко дал провокационное интервью Гордону

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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