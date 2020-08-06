«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему советоваться»: Лукашенко дал провокационное интервью Гордону
Сергей Мардан и Мария Баченина слушают и обсуждают интервью президента Белоруссии, пытаясь понять его намеки
«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему советоваться»: Лукашенко дал провокационное интервью Гордону
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.