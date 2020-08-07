Не нужен нам берег турецкий. Эксперты выяснили, куда россияне собираются поехать в августе
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, останется ли у россиян привычка путешествовать по стране после снятия ограничений, что происходит на суде по делу Ефремова и как идут спасательные работы в Бейруте
Не нужен нам берег турецкий. Эксперты выяснили, куда россияне собираются поехать в августе
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