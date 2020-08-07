2020-08-07T16:17:26+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Подставили по-полной. Арест 33 россиян в Минске подстроили спецслужбы Украины

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, как СБУ удалось поссорить Россию и Беларусь, какие шансы у Лукашенко на выборах на этих выходных и как американский Госдеп вербует россиян через рекламу по смс

Подставили по-полной. Арест 33 россиян в Минске подстроили спецслужбы Украины

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
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