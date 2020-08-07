На суде Ефремов решил играть роль непомнящего, власти признали неэффективность проверок бизнеса, большинство россиян готовы тратить на погашение кредитов 30-40% доходов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
На суде Ефремов решил играть роль непомнящего, власти признали неэффективность проверок бизнеса, большинство россиян готовы тратить на погашение кредитов 30-40% доходов
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