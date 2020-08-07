Ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга: Чтобы селитра сама по себе взорвалась или загорелась, надо очень сильно постараться
Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами, может ли взрыв, как в порту Бейрута, произойти в России
Ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга: Чтобы селитра сама по себе взорвалась или загорелась, надо очень сильно постараться
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