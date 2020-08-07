Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: Через каждые 100 метров нас останавливали и спрашивали, кто главный. Мы отвечали Юрий Гагарин и нас пропускали
Российские спасатели работают на месте взрыва в ливанской столице
Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: Через каждые 100 метров нас останавливали и спрашивали, кто главный. Мы отвечали Юрий Гагарин и нас пропускали
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