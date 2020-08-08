2020-08-08T17:42:05+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВЛеонид ОЛЬШАНСКИЙ

С 1 сентября можно будет подавать заявление о банкротстве в МВЦ, москвичи смогут распоряжаться землей во дворах, Ефремов получит более жесткое наказание из-за игры в беспамятство

Бесплатная консультация юриста: народный адвокат Леонид Ольшанский отвечает на вопросы слушателей

С 1 сентября можно будет подавать заявление о банкротстве в МВЦ, москвичи смогут распоряжаться землей во дворах, Ефремов получит более жесткое наказание из-за игры в беспамятство

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