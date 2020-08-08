2020-08-08T21:33:06+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Отмечаем День Кошек. Кого легче содержать: кошку или собаку

Антон Челышев и Илья Середа вместе с экспертами обсуждают проблемы животных и их хозяев

Отмечаем День Кошек. Кого легче содержать: кошку или собаку

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
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