Мария Захарова о задержании российских журналистов в Беларуси: Мы всегда отстаиваем интересы наших за рубежом
В Минске в день выборов президента задержали трех сотрудников телеканала «Дождь»
Мария Захарова о задержании российских журналистов в Беларуси: Мы всегда отстаиваем интересы наших за рубежом
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.