Беларусы звонят в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» и рассказывают, что происходит в республике

10 Авг. 2020 2020-08-10T01:20:28+03:00

Протестующие были рассеяны по парку. Но через полчаса снова сконцентрировались. Фото: @tutby_official

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