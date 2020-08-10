10 Авг. 2020 2020-08-10T02:40:24+03:00

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. Фото: @tutby_official

Сергей Мардан: Для Белоруссии подготовлен тот же сценарий, что был на Украине в 2013 году 00:00 00:00

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