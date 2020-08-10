Владимир Ворсобин: После разгона митинга в центре Минска милиция гонялась за протестующими по дворам и паркам, а по телевизору говорят про урожаи и надои
В Белоруссии прошли выборы. Что теперь ждет братскую республику? Тутта Ларсен и Валентин Алфимов говорят об этом с экспертами в эфире Радио «Комсомольская правда»
Владимир Ворсобин: После разгона митинга в центре Минска милиция гонялась за протестующими по дворам и паркам, а по телевизору говорят про урожаи и надои
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